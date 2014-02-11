Памятник Дзержинскому оставят в парке "Музеон"

Фото: ИТАР-ТАСС

Комиссия Мосгордумы по монументальному искусству отклонила предложение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Решение было принято единогласно, сообщил председатель комиссии Лев Лавренов.

"Восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади может вызвать нежелательную напряженность в обществе. Памятник Дзержинскому сейчас перенесен в доступное место на Крымскую набережную в парк скульптур", - сказал председатель.

Кроме того, стало известно, что реконструкция памятника начнется летом 2014 года.

"В этом году будут проведены реставрационные мероприятия, скорее всего ближе к началу лета, когда установится температурный режим выше 10 градусов тепла. На работы выделено 29 миллионов рублей. В 2011 году было проведено обследование технического состояния и оно признано неудовлетворительным, в 2012 году был разработан проект реставрации", - рассказал заведующий сектором комитета по культурному наследию Москвы Антон Курносов.

Памятник был установлен в 1958 году напротив главного здания КГБ (ныне ФСБ) на Лубянской площади по проекту скульптора Евгения Вучетича. Вес скульптуры без постамента составляет 11 тонн.

22 августа 1991 года после провала ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) памятник по решению Московского горсовета (Моссовета) был свергнут с постамента с помощью строительного крана.