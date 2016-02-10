Участок в районе Земляного Вала признали объектом культурного наследия

Земляной Вал. Фото: maps.yandex.ru
Власти Москвы признали участок в районе улицы Земляной Вал объектом культурного наследия, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в исторической среде правительство Москвы постановляет: утвердить границу единой охранной зоны объектов культурного наследия № 217", – говорится в документе.
Как уточняется, в эту зону помимо Земляного Вала частично входят Сивяков переулок, Николоямская улица и Николоямской тупик, Петровский и Пестовский переулки, Малая Коммунистическая улица, а также Мартыновский и Большой Дровяной переулки.
Напомним, в 2016 году в Москве планируют отреставрировать более 100 объектов культурного наследия. В прошлом году было отреставрировано 109 таких объектов культурного наследия, половина из них на деньги частных инвесторов.
Кроме того, в 2015 году благодаря обращениям граждан выявили восемь новых объектов, обладающих признаками культурного наследия. Примечательно, что они расположены не только в центре города, но и в отдаленных от центра районах.
Стоит отметить, что Москва сейчас переходит от точечной реставрации к комплексной. Всего в городе 7497 объектов культурного наследия.
