Участок в районе Земляного Вала признали объектом культурного наследия

Власти Москвы признали участок в районе улицы Земляной Вал объектом культурного наследия, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в исторической среде правительство Москвы постановляет: утвердить границу единой охранной зоны объектов культурного наследия № 217", – говорится в документе.

Как уточняется, в эту зону помимо Земляного Вала частично входят Сивяков переулок, Николоямская улица и Николоямской тупик, Петровский и Пестовский переулки, Малая Коммунистическая улица, а также Мартыновский и Большой Дровяной переулки.

Напомним, в 2016 году в Москве планируют отреставрировать более 100 объектов культурного наследия. В прошлом году было отреставрировано 109 таких объектов культурного наследия, половина из них на деньги частных инвесторов.

Кроме того, в 2015 году благодаря обращениям граждан выявили восемь новых объектов, обладающих признаками культурного наследия. Примечательно, что они расположены не только в центре города, но и в отдаленных от центра районах.

Стоит отметить, что Москва сейчас переходит от точечной реставрации к комплексной. Всего в городе 7497 объектов культурного наследия.