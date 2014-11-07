Здание Московского почтамта отреставрируют

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Столичные власти согласовали проект капитального ремонта, реставрации и приспособления для современного использования Московского почтамта, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

После реставрации в здании по адресу: улица Мясницкая, дом 40, строение 16 разместится административное здание "Роструда".

По словам председателя Москомэкспертизы Игоря Солонникова, внутренние инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии и должны быть полностью заменены.

Кроме того, специалисты отремонтируют монолитные конструкции, усилят основание и фундамент здания, а также обустроят 7-й этаж взамен существующего подкровельного пространства.

Реконструируемый дом является объектом культурного наследия. Он был построен в 1931 году по индивидуальному проекту архитектора Соломонова.

Напомним, всего в 2014 году в ЦАО планируется капитально отремонтировать 178 зданий, в том числе 25 объектов культуры, а также отреставрировать 350 фасадов, добавили в департаменте градостроительной политики.

Также будут проведены работы по сохранению около 150 памятников истории и культуры.