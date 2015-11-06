Москвичи выберут лучший исторический дом города

Фото: ag.mos.ru

Москвичам предлагают выбрать лучший отреставрированный объект культурного наследия в проекте "Активный гражданин".

Выбрать можно из шести объектов:

Особняк О. П. Коробковой со служебным флигелем и оградой (1894 год);

Городская усадьба М. С. Грачева (II половина XVIII-XIX в.);

Городская усадьба М. С. Шибаева, главный дом с палатами (1772 год);

Екатерининская больница у Петровских ворот (1774-1776 годы);

Церковь Варвары в патриаршем подворье храмов в Зарядье (1796-1804 годы);

Церковь Михаила и Федора Черниговских (1675 год).

Участники опроса могут либо проголосовать за один из объектов, либо выбрать один из следующих вариантов ответов:

Затрудняюсь ответить;

Выбирать лучшие объекты должны специалисты;

Мне неинтересно оценивать проекты реставрации.

Напомним, памятники архитектуры федерального значения, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, инвесторы смогут взять в аренду на 49 лет по льготной ставке "рубль за квадратный метр".

Данная практика будет распространяться по всей территории России. Главное условие – бизнесмен должен восстановить объект.

При этом в договоре аренды установят жесткие условия расторжения контракта в случае невыполнения арендатором реставрационных работ.