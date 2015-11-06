Москвичи выберут лучший исторический дом города

Фото: ag.mos.ru
Москвичам предлагают выбрать лучший отреставрированный объект культурного наследия в проекте "Активный гражданин".
Выбрать можно из шести объектов:
- Особняк О. П. Коробковой со служебным флигелем и оградой (1894 год);
- Городская усадьба М. С. Грачева (II половина XVIII-XIX в.);
- Городская усадьба М. С. Шибаева, главный дом с палатами (1772 год);
- Екатерининская больница у Петровских ворот (1774-1776 годы);
- Церковь Варвары в патриаршем подворье храмов в Зарядье (1796-1804 годы);
- Церковь Михаила и Федора Черниговских (1675 год).
Участники опроса могут либо проголосовать за один из объектов, либо выбрать один из следующих вариантов ответов:
- Затрудняюсь ответить;
- Выбирать лучшие объекты должны специалисты;
- Мне неинтересно оценивать проекты реставрации.
Ссылки по теме
- Семь столичных объектов культурного наследия выставили на аукцион
- Памятники архитектуры, требующие ремонта, будут сдавать в аренду за 1 рубль
Напомним, памятники архитектуры федерального значения, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, инвесторы смогут взять в аренду на 49 лет по льготной ставке "рубль за квадратный метр".
Данная практика будет распространяться по всей территории России. Главное условие – бизнесмен должен восстановить объект.
При этом в договоре аренды установят жесткие условия расторжения контракта в случае невыполнения арендатором реставрационных работ.