В центре Москвы установили чугунные решетки начала ХХ века

Фото: Андрей Никеричев

На Мясницкой улице установили две отреставрированные чугунные решетки начала ХХ века, передает Агентство "Москва".

Как отметил замруководителя столичного департамента культурного наследия Леонид Кондрашев, в настоящий момент студенты Политехнического техникума № 2 продолжают реставрацию еще порядка 10 решеток, часть из которых пытаются восстановить по фрагментам.

"По мере готовности, мы будем обсуждать каждый раз в индивидуальном порядке вопрос об их установке. Те же части, которые сохранились, но которые уже невозможно экспонировать здесь, на месте, будут переданы в Музей Москвы", – прокомментировал Кондрашев.

В прошлом году в рамках обустройства Мясницкой улицы после снятия асфальта по ее четной стороне обнаружили 32 чугунные решетки со световыми призмами времен XIX – начала XX века. Предназначались решетки для освещения подвальных помещений и располагались с лицевой части фасадов четырех домов:

Мясницкая 24/7, строение 1 – Доходный дом Строгановского училища;

Мясницкая 24/7, строение 2 – Доходный дом Строгановского училища;

Мясницкая 20, строение 1 – Доходный дом с конторскими и складскими помещениями;

Мясницкая 8/2, строение 1 – Торговый дом Кузнецова.

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Окна обладают уникальной конструкцией, которая позволяет направлять дневной свет вглубь помещения, тем самым решетки уменьшают потребность в искусственном освещении подвалов.