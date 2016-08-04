Крыло флигеля усадьбы Цурикова воссоздадут на Гоголевском бульваре

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Северное крыло флигеля усадьбы Цурикова на Гоголевском бульваре будет воссоздано. Об этом стало известно на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) правительства Москвы.

Флигель усадьбы Цурикова на Гоголевском бульваре, владение 12 является объектом культурного наследия регионального значения.

В XVII веке здесь находились палаты, владельцем которых стал Цуриков. В 1790-е годы вместо палат был возведен основной дом (Гоголевский бульвар, дом 10). За ним был разбит широкий двор, на котором находились флигели и служебные корпусы. К этому же же времени относится и левый флигель (Гоголевский бульвар, 12).

В начале XIX века хозяином усадьбы стал Михаил Нарышкин. До 1825 года здесь проходили тайные собрания декабристов. Через пять лет здание перешло во владение Удельного ведомства, и в нем разместилась Московская удельная контора.

В советские годы здесь находился Союз художников России. В настоящее время во флигеле располагаются офисы. В дальнейшем воссозданный флигель планируется также использовать для офисных помещений.