Павильон "Космос" сохранит габариты после реставрации

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Павильон №32-34 "Космос/Машиностроение" на ВДНХ отреставрируют без изменения их габаритов. Такое решение приняли на заседании градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

Отмечается, что павильон на проспекте Мира, владение 119, строение 34 отреставрируют с сохранением габаритов, так как он является объектом культурного наследия.

Его площадь составляет 20,6 тысяч квадратных метров. В дальнейшем на базе павильона при участии корпорации "Ростех" и Объединенной ракетно-космической корпорации будет открыт центр "Космонавтика и авиация".

Ранее m24.ru сообщало, что после реконструкции павильона в нем появится полноразмерный макет ракеты-носителя "Ангара-А5", многоразовый ускоритель "Байкал", ракетные двигатели РД-107/108, НК-33, РД-171, а также макеты и модели ракетно-космической и авиационной техники.

Макет ракеты-носителя "Ангара-А5" будет составлять в длину около 50 метров. Его установят в подкупольном пространстве павильона № 34. В числе экспонатов можно будет также увидеть копию орбитальной станции "Мир", а для детей создадут специальную интерактивную марсианскую станцию.

Павильон "Космос" планируют открыть 4 октября 2017 года – в юбилей 60-летия запуска первого спутника Земли.