Технополису "Москва" отдадут самую большую промзону столицы

Власти планируют заняться реорганизацией промышленной зоны, примыкающей к технополису "Москва", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента науки Олега Бочарова.

Чиновник отметил, что в ближайшие 10 лет планируется развивать технополис и близлежащие территории. "Технополис "Москва" - это огромное пространство, вокруг находится самая крупная промзона Москвы. Ее площадь 650 гектаров. Эту зону ожидает реорганизация, но производственная, промышленная и научная функции при этом будут оставаться лидирующими для города", - рассказал Бочаров.

Он добавил, что важным событием стало открытие "чистых комнат" и Центра инжинирингового и промышленного дизайна Hackspace в технополисе "Москва".

"Мы планируем развивать те производства, которые здесь вырастали и которые заменили собой производства, ставшие неэффективными для размещения в городе", - подчеркнул глава департамента науки. По его словам, благодаря новым технологиям есть хорошие возможности не только для импортозамещения, но и выхода на внешние рынки.

Напомним, технополис "Москва" был создан в декабре 2012 года. Центр инновационного производства расположился на юго-востоке столицы, на территории бывшего автозавода "Москвич" и недалеко от станции "Текстильщики". Здесь открылись "чистые комнаты" - специализированные помещения для производства и проведения исследований в области биофармацевтики и микроэлектроники.

В технополисе "Москва" открылись "чистые комнаты" для инженеров

"По объемам высокотехнологических производств технополис "Москва" должен занять одно из лидирующих положений не только в стране, но и в Европе", - заявил Бочаров. Общая площадь "чистых комнат" для компаний, работающих в сфере микроэлектроники, составила свыше пяти тысяч квадратных метров.

Здесь создаются благоприятные институциональные, организационные, правовые и инженерно-технические условия для резидентов. Это делает технополис одной из наиболее привлекательных площадок в глобальном масштабе как для российских инновационных проектов, так и для международных компаний, осуществляющих трансфер технологий.

В прошлом году в технополисе было реконструировано около 132 тысяч квадратных метров производственных помещений, пригодных для всех типов резидентов. Кроме того, был запущен логистический центр площадью 2,3 тысячи квадратных метров и конгресс-центр площадью 2 тысячи квадратных метров.

В этом году в эксплуатацию планируется ввести до 50 тысяч квадратных метров административно-офисных помещений, а также запустить сервисную инфраструктуру, включая службу "одного окна". 75 процентов полезной площади технополиса "Москва" заполнят компаниями-резидентами, а также будет проведено благоустройство территории.

К следующему году в технополисе планируется создать почти 10 тысяч рабочих мест. В общей сложности к 2015 году на площадке будут размещены от 100 до 200 компаний резидентов.