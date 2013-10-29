Движение по Октябрьскому тоннелю ограничили из-за ремонта

Начался ремонт Октябрьского тоннеля

В столице начали ремонтировать Октябрьский тоннель. Чтобы закончить как можно быстрее, работать предстоит круглосуточно, сообщает телеканал "Москва 24". Капитальный ремонт осложняется тем, что тоннель находится в центре города на пересечении Ленинского проспекта и Садового кольца, где в любое время суток много машин.

Для проведения ремонтных работ здесь будут перекрывать движение по ночам: по внешней стороне от съезда на Ленинский проспект до улицы Коровий вал, по внутренней стороне – от поворота на улицу Житная до улицы Крымский вал.

Участок путепровода частично перекроют с 28 октября по 24 ноября. Кроме того, движение в тоннеле будет полностью закрыто с 00.00 часов до 5.30 29 октября, 5, 12 и 19 ноября.

С 28 октября по 24 ноября в ночное время с 00 часов до 5.30 помимо указанных дат перекрытия дороги движение будет возможно по одной полосе в каждую сторону.

Автомобилистов просят по возможности объезжать участок с ограниченным движением. В качестве альтернативных маршрутов столичное управление ГИБДД предлагает двигаться по внешней стороне Садового кольца от Ленинского проспекта через разворот на светофоре в районе Безымянного проезда по пр. Апакова, ул. Мытной и Коровьему валу до Садового кольца, а по внутренней стороне - от ул. Житной через Большую Якиманку, Большую Полянку и Софийскую набережную, далее по улицам Большая Полянка, Большая Якиманка и Крымский вал на Садовое кольцо.

Кроме того, в связи с ремонтом тоннеля изменится режим работы маршрутов наземного пассажирского транспорта.

Так, с 29 октября по 23 ноября будет приостановлена работа круглосуточных троллейбусов маршрутов Б (красный) и Б (черный).