Вместо ночных троллейбусов и трамваев временно будут курсировать автобусы

Фото: m24.ru
В Москве на нескольких ночных маршрутах вместо троллейбусов и трамваев будут курсировать автобусы, сообщает официальный портал столичного правительства. Временно снимать с маршрутов электротранспорт будут в связи с ремонтными работами.
Автобусы вместо троллейбусов №№ Бк и Бч будут курсировать в течение 15 ночей: в ночь на 1, 2, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 28 и 30 марта.
Автобус выйдет на маршрут ночного трамвая № 3. Он будет возить пассажиров от улицы Академика Янгеля до станции метро "Чистые пруды" в ночь на 1, 2, 6, 15 и 16 марта.
Также вместо троллейбуса № 15 от ВДНХ до улицы 10-летия Октября будет ездить автобус № 15н. Он выйдет на маршрут в ночь на 1, 5, 11, 12, 15, 22 и 25 марта.
Отметим, что в столице работает 11 ночных маршрутов:
- Автобус № Н1 "Озерная улица – Аэропорт "Шереметьево";
- Автобус № Н2 "Беловежская улица – Лубянская площадь";
- Автобус № Н3 "Уссурийская улица – Лубянская площадь;
- Автобус № Н4 "Новокосино ‒ Лубянская площадь";
- Автобус № Н5 "Каширское шоссе, дом 148 ‒ Лубянская площадь";
- Автобус № Н6 "Осташковская улица ‒ Лубянская площадь";
- Троллейбус № 63 "138-й квартал Выхина – Лубянская площадь";
- Троллейбус № 15 "ВДНХ (южная) – Лужнецкий проезд";
- Троллейбусы №№ Бк и Бч – маршруты, следующие в обоих направлениях Садового кольца;
- Трамвай № 3 – улица Академика Янгеля – метро "Чистые пруды".