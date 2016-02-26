Вместо ночных троллейбусов и трамваев временно будут курсировать автобусы

Фото: m24.ru

В Москве на нескольких ночных маршрутах вместо троллейбусов и трамваев будут курсировать автобусы, сообщает официальный портал столичного правительства. Временно снимать с маршрутов электротранспорт будут в связи с ремонтными работами.

Автобусы вместо троллейбусов №№ Бк и Бч будут курсировать в течение 15 ночей: в ночь на 1, 2, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 28 и 30 марта.

Автобус выйдет на маршрут ночного трамвая № 3. Он будет возить пассажиров от улицы Академика Янгеля до станции метро "Чистые пруды" в ночь на 1, 2, 6, 15 и 16 марта.

Также вместо троллейбуса № 15 от ВДНХ до улицы 10-летия Октября будет ездить автобус № 15н. Он выйдет на маршрут в ночь на 1, 5, 11, 12, 15, 22 и 25 марта.

Отметим, что в столице работает 11 ночных маршрутов:

