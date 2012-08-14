Читатели М24: расширение проспекта и недоделанный ремонт

ИТАР-ТАСС

Наш читатель Сергей недоволен тем, как в мае 2012 года прошел ремонт Трифоновской улицы в Северо-Восточном округе столицы. Заказчиком работ выступила префектура Центрального округа, но рабочие "срезали асфальт и на части улицы, находящейся на территории СВАО, потом видимо спохватились, т.к. не срезали все до конца, но восстанавливать ничего не стали, ограничившись в итоге укладкой нового асфальта на участке улицы в ЦАО".

Сергей обратился в Административно-техническую инспекцию, и они взяли под свой контроль завершение строительных работ.

Другая ситуация сложилась в районе Хамовники: жители жалуются на запланированное расширение Комсомольского проспекта "за счет ликвидации очень узкой зеленой полосы между основной проезжей частью и дублером".

Алексей недоволен ремонтом на пересечении Третьего транспортного кольца с улицами Русаковской и Краснопрудной. Как сообщает читатель, 7 стыков дорожного полотна оставили в прежнем состоянии, то есть "это 7 недоделанных участков дороги, которые портят подвеску наших с вами авто".

В июле на порталы «Наш город. Программа развития Москвы» и «Дороги Москвы» поступило более 3 500 обращений по вопросам некачественного строительства и ремонтных работ.

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