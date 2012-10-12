На Пресненском валу из-за ремонта появились трещины на жилом доме

Фото: ИТАР-ТАСС

На стене фасада жилого дома по улице Пресненский вал 4/29 появилась трещина. Причиной стали ремонтные работы в подвале здания. Строители не смогли представить проектную и разрешительную документацию. Как сообщает читатель M24.RU, нарушена целостность конструкции, в несущей стене самовольно прорублены арки и сделаны другие повреждения несущих конструкций. По предварительной информации, в бывшем помещении одного из магазинов планируется открыть пивной ресторан. При этом согласия жителей ни кто не спрашивал.