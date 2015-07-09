В Северном Бутове дождь затопил несколько квартир

В Северном Бутове от дождей серьезно пострадало несколько квартир. Это произошло после работ, которые проводились на крыше жилого дома, сообщает телеканал "Москва 24".
Управляющая компания и фирма-исполнитель ремонта долго не могли решить, кому из них выплачивать компенсацию жильцам за протечку кровли.
"Пахнет плесенью, сыростью, развиваются микроорганизмы, обои отклеились", – оценивает масштаб бедствия жительница дома Галия Юмаева.
Уже второй месяц жильцы верхних этажей одного из домов по улице Знаменские Садки вынуждены жить в очень плохих условиях. Их квартиры серьезно пострадали в результате майских ливней.
Жители утверждают, что незадолго до ливней рабочие ремонтировали кровлю, после чего квартиры и стало заливать. Пострадавшие обратились в управляющую компанию, но там заявили, что вина лежит на подрядчике, который ремонтировал крышу.
В управе района пообещали за месяц привести затопленные квартиры в приличный вид за счет средств управляющей компании.
Отметим, что в феврале этого года схожая проблема возникла у жителей дома на улице Свободы. В здании треснула крыша, поэтому потолки в квартирах постоянно протекают. Кроме того, по стенам пошли трещины.