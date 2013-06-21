Форма поиска по сайту

21 июня 2013, 11:36

Более 200 фасадов домов обновят в ЦАО к ноябрю

Фото: ИТАР-ТАСС

Фасады 205 многоквартирных жилых домов, расположенных в пределах Садового кольца, планируется привести в порядок. Завершить все работы планируется к ноябрю.

В основном ремонту подвергнутся исторические объекты со сложной архитектурой и разнообразными видами отделки фасадов. Большая часть работ придется на летний период, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

Каждое здание будет отремонтировано по собственной технологии - с разработанными рекомендациями по использованию материалов. Общая стоимость работ составит 958 миллионов рублей.

Кроме того, в этом году планируется привести в порядок 110 фасадов домов, которые расположены рядом с пешеходными зонами.

В течение прошлого года были обновлены фасады 284 домов.

