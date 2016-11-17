Полувековую кирпичную пятиэтажку отремонтируют на западе столицы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Пятиэтажный кирпичный дом отремонтируют на западе столицы, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. Здание было построено 50 лет назад на улице Красных Зорь.

Дом возвели по типовому проекту серии I-511, которая получила широкое распространение в Москве и Московской области.

Фасад здания обработают антисептиком а поврежденные участки кладки заменят. Рабочие отремонтируют двери и входные группы подъездов, боковые поверхности балконных плит огрунтуют и окрасят, там также выложат керамогранитную плитку. Некоторые плиты отремонтируют, очистив арматуры от коррозии.

Капремонт предполагает замену общедомового освещения, системы отопления, магистралей и стояков систем электроснабжения, водоснабжения и канализации. Специалисты также переложат газопровод низкого давления, там заменят стояки и участки подвода к газовым приборам, установят отключающие устройства.