За капремонтом в столице проследят около тысячи инспекторов

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Около тысячи представителей Общественной палаты (ОП) Москвы будут следить за ходом капитального ремонта в жилых домах столицы, сообщил заместитель руководителя комиссии ОП по развитию ЖКХ Валерий Семенов.

"Мы подготовили примерно тысячу специалистов – уполномоченных представителей, примерно по 100–120 человек на каждую префектуру. Это обученные и грамотные специалисты, которые разбираются во всех нюансах проведения капитального ремонта и помогут собственникам домов в вопросах реализации программы", – приводит слова Семенова Агентство "Москва".

Он также рассказал об инициативе установить на каждом доме, где проводится ремонт, информационные доски, на которых будут указаны сроки выполнения работ. Кроме того, для решения оперативных вопросов предлагается создать специальные мобильные бригады.

"На текущий момент мы считаем, что 3–4 таких бригад будет достаточно. В них будут входить по 4–5 человек, в том числе представители ОП, ассоциации "ЖКХ-контроль" и представители исполнительной власти", – сказал Валерий Семенов.

Он напомнил, что в рамках контроля за проведением работ с 1 августа на портале "Наш город" появится и специальная страница, посвященная капитальному ремонту в столице.

Ранее сообщалось, что более 2,5 миллиона москвичей получат в этом году льготы на капремонт. Об этом рассказал гендиректор Фонда капитального ремонта Артур Кескинов.

Капремонт профинансируют собственники домов

По его словам, власти окажут поддержку горожанам на 6 миллиардов рублей. При этом он напомнил, что в столице действует самый низкий в стране предельно допустимый уровень расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи – 10 процентов.

"По России этот показатель 22 процента. Только по данной позиции по субсидиям 3,1 миллиарда заложен в бюджете Москвы для компенсации 600 тысячам семей в связи с введением платы за капремонт. Эти средства уже заложены в городском бюджете", – подчеркнул Кескинов.

Для получения льготы владельцам квартир необходимо обратиться в Городской центр жилищных субсидий и написать заявление. Подробную информацию о субсидиях и льготах на оплату жилищных услуг, а также условия их предоставления можно узнать на специальном сайте или по телефону "горячей линии" Городского центра жилищных субсидий города Москвы: (495) 530-20-81.

Напомним, 25 декабря 2014 года столичное правительство утвердило региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет и сумму ежемесячных взносов. На 2015 год минимальная сумма взноса составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом его размер будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

Сейчас жильцы должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта. Можно либо самостоятельно копить средства на специальном счете, либо доверить хранение средств Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города.

При этом на взносы за капитальный ремонт будут распространяться стандартные льготы по оплате жилищных услуг: для малообеспеченных семей, участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и сирот. Кроме того, плату за ремонт учтут при расчете субсидии на ЖКУ.