Согласован проект капремонта пятиэтажки в Таганском районе

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Согласован проект капитального ремонта жилого дома в Таганском районе, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Речь идет о пятиэтажном доме 1961 года постройки, расположенном по адресу: Нижегородская улица, 18.

Планировка квартир не изменится. Рабочие отремонтируют крышу и подвал, утеплят чердачные перекрытия, восстановят штукатурку и кирпичную кладку стен. Цоколь здания покрасят. Кроме того, будут заменены инженерные коммуникации – электропроводка, системы водоснабжения и отопления.

Площадь дома составляет 2,7 тысячи квадратных метров.

Капитальный ремонт домов в Москве

Напомним, за пять лет в столице отремонтировали 10,6 тысячи жилых домов общей площадью около 93 миллионов квадратных метров. Особенно интенсивный ремонт жилых зданий проводился с 2011 по 2014 год – объемы работ выросли более чем в три раза. За этот срок отремонтировали 10,4 тысячи домов площадью в 88,7 миллиона квадратных метров.

В городе стартовала новая программа капремонта жилых домов. Первые работы по капитальному ремонту начались в конце сентября.