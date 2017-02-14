Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля 2017, 22:35

Город

Более 30 железнодорожных станций отремонтирует ЦППК в 2017 году

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Более 30 железнодорожных станций отремонтирует в 2017 году Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), сообщает в пресс-служба перевозчика.

Капитальный ремонт ждет шесть остановок, еще 25 – обновят в "усиленном режиме" и семь – модернизируют.

В работе уже находятся станции "Гражданская" Рижского направления, "Нара" Киевского направления, "33 км" Горьковского направления, "Бахчиванджи" Ярославского направления и "Виноградово" Казанского направления. С 17 февраля начнется ремонт "Фрязино-Пассажирской" Ярославского направления.

Асфальтобетонное покрытие платформ заменят на брусчатку и оборудуют тактильными указателями для слабовидящих групп населения. Планируется установить новые ограждения и опоры со светодиодными энергосберегающими фонарями, отремонтировать навесы и кассы. Рабочие обновят сходы с платформ и поставят новые скамейки и урны.

В 2016 году ЦППК отремонтировала 369 остановок.

ремонт ЦППК ж/д и вокзалы железнодорожные станции

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика