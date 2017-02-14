Более 30 железнодорожных станций отремонтирует ЦППК в 2017 году

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Более 30 железнодорожных станций отремонтирует в 2017 году Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), сообщает в пресс-служба перевозчика.

Капитальный ремонт ждет шесть остановок, еще 25 – обновят в "усиленном режиме" и семь – модернизируют.

В работе уже находятся станции "Гражданская" Рижского направления, "Нара" Киевского направления, "33 км" Горьковского направления, "Бахчиванджи" Ярославского направления и "Виноградово" Казанского направления. С 17 февраля начнется ремонт "Фрязино-Пассажирской" Ярославского направления.

Асфальтобетонное покрытие платформ заменят на брусчатку и оборудуют тактильными указателями для слабовидящих групп населения. Планируется установить новые ограждения и опоры со светодиодными энергосберегающими фонарями, отремонтировать навесы и кассы. Рабочие обновят сходы с платформ и поставят новые скамейки и урны.

В 2016 году ЦППК отремонтировала 369 остановок.