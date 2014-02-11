Форма поиска по сайту

Новости

11 февраля 2014, 13:34

Город

Ремонт просевшей платформы Савеловского вокзала начнут 14 февраля

Решение о ремонте платформы Савеловского вокзала примут до 14 февраля

Специалисты до 14 февраля примут решение о способе ремонта просевшей платформы на Савеловском вокзале, рассказал пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Дмитрий Писаренко.

"Место просадки огорожено и организована работа по оценке несущих способностей оставшихся блоков. На месте работает лаборатория, до пятницы будет принято решение по строительству", - сообщил он в интервью телеканалу "Москва 24".

Так, возможна обычная замена опорного блока и плиты или реконструкция всего пути. "Ведь конструкциям более 50 лет", - отметил Писаренко.

Напомним, что обрушение платформы на 7 пути Савеловского вокзала произошло в ночь на вторник. Платформа опустилась на 30-40 сантиметров. В результате никто не пострадал.

В РЖД отметили, что просадка могла произойти из-за резкого перепада температур. Восстановительные работы займут 2-3 недели.

В целом происшествие не повлияло на работу вокзала. Однако в связи с большим пассажиропотоком в будни москвичей и жителей области просят быть внимательными и заранее планировать свое время.

ремонт платформа Савеловский вокзал ж/д и вокзалы

