Автомобилист, угодивший в четырехметровую яму, отсудил 85 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Бурлаков

Житель Волгоградской области отсудил у дорожной службы 85 тысяч рублей на ремонт машины, попавшей в четырехметровую яму, сообщает пресс-служба Волгоградского облсуда.

Как рассказал сам пострадавший в суде, он на своем Volvo угодил в яму глубиной 12 сантиметров и шириной в 3,7 метра. В результате машина была повреждена, стоимость ремонта оценивалась в 67 тысяч рублей.

По мнению суда, надлежащее качество трассы обеспечивала дорожная служба, которая и несет ответственность за ДТП. В итоге с нее взыскали стоимость ремонта и судебные расходы – всего 85 тысяч рублей.

Ответчик обжаловал решение, но высшая инстанция оставила апелляцию без удовлетворения.