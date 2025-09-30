Главные традиции и приметы дня Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечают православные верующие 30 сентября. Подробнее об истории праздника, его традициях и приметах – в материале Москвы 24.

Святые мученицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

30 сентября верующие чтут память четырех святых мучениц, живших в Риме во II веке, когда там были гонения на христиан. Однако несмотря на это София, имя которой с греческого переводится как "мудрость", назвала трех своих дочерей в честь главных христианских добродетелей – "Пистис" (Вера), "Эльпис" (Надежда), "Агапэ" (Любовь). Девочки с детства воспитывались в любви к Богу и изучали Священное Писание.

Когда о христианской семье узнал император, он призвал к себе сестер и уговаривал отречься от веры под угрозой жестоких истязаний, а также принести жертвоприношения. Но ни одна из девочек не испугалась, каждая сказала, что готова умереть за Христа.

Вере было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – 9. Как и говорил император, их подвергли страшным пыткам, после которых сестры скончались. Софию же заставили смотреть на страдания дочерей. Она похоронила их, три дня сидела у могилы и умерла. Верующие погребли ее на том же месте.

Святая София и ее дочери причислены церковью к лику святых за то, что своим подвигом явили пример непоколебимой веры, твердой надежды на Бога и истинной любви к Христу, проявили мудрость и стойкость духа. Их почитают как покровительниц женщин и семьи. У них просят помощи в воспитании детей и сил для решения семейных неурядиц.

Мощи святой Софии находятся в пригороде Страсбурга в храме святого Трофима. С 2012 года каждое 30 сентября у гробницы совершают особую литургию на церковнославянском, французском и молдавском языках.

Традиции и приметы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В народных традициях День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии часто называли "бабьими именинами", поскольку в эту дату поздравляли всех, кого назвали в честь святых.

Несмотря на то что праздник считался радостным, женщинам рекомендовалось поплакать. Обряд назывался "всесветная бабья выть", а слезы считались очищающими, избавляющими от накопившихся горестей и печалей и сулившими счастье в дальнейшей жизни.

Кроме этого, женщинам в этот день следовало забыть о домашних делах, отдохнуть от тяжелой доли, сходить в церковь на службу и поставить свечи за здравие своих близких. По обычаю, замужние женщины покупали три свечи: две зажигали у иконы Христа, а еще одну дома и ставили ее в каравай. Затем читали молитву 40 раз, после чего угощали хлебом всех, о ком заботились.

Связаны с этим праздником и некоторые погодные приметы. Например, пасмурное утро предвещает, что следующие дни будут теплыми. Однако, если 30 сентября журавли полетят в теплые края, значит Покров, который празднуют 14 октября, выдастся морозным. Погоду раньше предсказывали даже по лаю собаки: считалось, если пес крутится у порога и подает голос без причины, в ближайшие недели надо ждать похолоданий.

