Православные верующие отмечают праздник Вознесения Господня

29 мая православные верующие отмечают Вознесение Господне. Это один из важнейших христианских праздников, отмечаемый на 40-й день после Пасхи: он завершает земное служение Иисуса Христа и символизирует его восшествие на небеса. О традициях этого дня – в нашем материале.

Надежда на вечную жизнь

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Вознесение Господне является одним из двунадесятых праздников и ежегодно отмечается на 40-й день после Пасхи. Само событие описано в Евангелии от Луки и книге Деяний апостолов. После Воскресения Христос в течение 40 дней являлся ученикам, укрепляя их веру и раскрывая тайны Царства Божия. На 40-й день он собрал апостолов на горе Елеонской, благословил их и вознесся на небо. По преданию в этот момент явились два ангела, возвестившие, что Христос однажды вернется так же, как вознесся.

Церковное значение праздника заключается в подтверждении божественной природы Иисуса и обещании вечной жизни для верующих. Вознесение открыло путь к сошествию Святого Духа (Пятидесятнице) и утвердило апостолов на проповедь Евангелия.

Хлебцы для урожая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В православной традиции в этот день проводятся торжественные богослужения (к слову, накануне отмечается праздник Отдания Пасхи, когда последний раз в году служба совершается по пасхальному чину). На Вознесение в храмах читают Евангельские тексты, поют праздничные тропари, а священники облачаются в белые одежды, символизирующие божественный свет, и служат в них все десять дней вплоть до Троицы. В свою очередь, верующие посещают литургии, исповедуются и причащаются. Кроме того, на Вознесение принято поминать усопших.

После богослужения была традиция идти всей семьей в гости, угощать родных и близких пшеничным печеньем с медом – "лесенками" (при этом ржаные носили в поле, чтобы урожай порадовал грядущим летом).

В целом на Вознесение под запретом любая тяжелая работа: как и в другие великие праздники, нельзя заниматься физическим трудом, рукоделием или уборкой, а также ссориться, спорить и отказывать в подаяниях.

Существует и ряд народных поверий. Например, считалось, что именно на Вознесение лето окончательно вступает в свои права. Кроме того, люди верили, что утренняя роса в этот день обладает целебной силой. Помимо этого, на Вознесение девушки гадали на березовых ветках, например, плели из них венки: если они не завянут до Троицы, то в этом году стоит ждать свадьбу.

