Главные традиции и приметы праздника Покрова Пресвятой Богородицы

14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Об истории праздника, а также старинных традициях и погодных приметах – в нашем материале.

Символ божьего заступничества

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Согласно свидетельству Великих Четьих-Миней, в 910 году Византийская империя вела войну с бедуинами. Ранним утром войско сарацинов вплотную приблизилось к Константинополю, и византийцы, собравшись на молитву перед ризой Богородицы во Влахернском храме, беспрестанно взывали о спасении. И в один из дней юродивый Андрей и его ученик Епифаний стали свидетелями чуда – им явилось видение Божией Матери.

По церковному преданию, они увидели шествие Богородицы через царские врата. Пречистая Дева, преклонив колени, вознесла молитву Сыну о всех просящих о помощи. После этого, сняв с головы покров, она распростерла его над молящимися, и подобное молнии сияние наполнило храм благодатью.

Это чудо укрепило дух византийцев, даровав им победу над врагом, а покров стал восприниматься как зримый символ защиты верующих от каких-либо бедствий.

Спустя столетия русский князь Андрей Боголюбский, узнав о данном событии, установил празднование Покрова 1 октября (по старому стилю, 14-го – по новому).

Поверья и традиции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Праздничное богослужение, посвященное празднику, включает всенощное бдение и Божественную литургию. Верующие обращаются к образу Богородицы с просьбами о защите и исцелении.

На Руси Покров считался девичьим праздником, поэтому существовала традиция молитв о замужестве, а платок Божией Матери уподобляли свадебной фате. Также считалось, что одинокая девушка, поставившая свечу перед иконой на рассвете, получит помощь в устройстве семейной жизни. Кроме того, браки, заключенные в этот день, считались особенно прочными и счастливыми. В свою очередь, незамужние с этого дня начинали шить себе приданое.

В этот день для угощения гостей было принято печь пироги и блины, а щедрость в праздник рассматривалась как залог будущего достатка.

В целом в день Покрова следует соблюдать христианские добродетели: избегать ссор, помогать нуждающимся. Помимо этого, запрещены какие-либо работы по дому, кроме приготовления пищи.

Существует и ряд погодных примет. Предки считали праздник переходом к зиме: в этот день утепляли жилища, заготавливали дрова, начинали топить печи, а сама погода на Покров считалась показателем грядущего зимнего сезона. Например, снегопад сулил снежные Рождество и Дмитриев день, а солнечная погода указывала на осеннее тепло до Михайлова дня.

Также считалось, что если на Покров не выпал снег, значит, до декабря его не будет. В свою очередь, ранний отлет журавлей предвещал скорые морозы.