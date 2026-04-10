Что нельзя делать в Страстную пятницу

Великая пятница считается самым трагичным и самым значимым днем Страстной недели, когда верующие вспоминают распятие и смерть Иисуса. Об истории этого дня и его традициях расскажет Москва 24.

Страдания Иисуса

Страстная, или Великая пятница – предпоследний день Великого поста, который является самым скорбным на Страстной неделе. Верующие вспоминают страдания Иисуса, которые он принял ради человечества. Название происходит от старославянского слова "страсти", которое означает "страдания". Согласно церкви, "страсти Христовы" были добровольной жертвой ради любви. Сама дата – переходящая и зависит от празднования Пасхи, которая в этом году выпала на 12 апреля.

Согласно преданию, Христа арестовали и обвинили в богохульстве из-за предательства Иуды. После этого Иисус сначала попал к первосвященнику Анне, затем к Каиафе, где подвергся унижениям, а после был доставлен к римскому прокуратору Понтию Пилату, который и должен был окончательно решить: являлись ли деяния Христа противоправными или нет.

Разговор с "преступником" так и не дал оснований Пилату для обвинений. Прокуратор даже хотел отменить вынесенный Иисусу приговор, помиловать и не отправлять его на казнь в честь празднования еврейской Пасхи. Однако, по правилам, такое решение должен был вынести народ, который решил даровать свободу другому обвиняемому – Варавве.

Иисуса избили и вывели на скалу Голгофу, в то время как люди продолжали кричать Пилату, что Христос должен умереть и подстрекали к его распятию. После Спасителя пригвоздили к кресту и казнили.

По преданию, в момент распятия в полдень на три часа померкло солнце и произошло землетрясение. Вечером тайный ученик Иисуса Иосиф снял с креста его тело, обмазал благовониями и захоронил в одиночном склепе в скале. Иисус воскрес на третий день после распятия.

Глубокое покаяние

Страстная пятница подталкивает верующих к глубоким размышлениям, сочувствию Спасителю и искреннему покаянию. Литургия (торжественное богослужение) в этот день не совершается в знак глубочайшего траура по смерти Христа. Однако по утрам в храмах проходит другая служба – Царские часы, или Великие. Священники читают песнопения, молитвы и отрывки из Евангелия, в которых говорится о страданиях Христа.

На вечернем богослужении из алтаря выносят Плащаницу (священное полотно, на котором написан или вышит образ Спасителя во гробе) и устанавливают в центре храма. По окончании службы прихожане прикладываются к святыне.

Страстная пятница также является самым строгим днем поста: не принято принимать пищу до выноса Плащаницы. После окончания Великой вечерни допускается лишь сухоядение, то есть еда растительного происхождения без термической обработки и масла. Трапеза может состоять из хлеба, воды, овощей, фруктов, орехов или сухофруктов. В первой половине дня также запрещены все напитки, кроме воды.

Пятница подразумевает и духовную работу над собой: посещение церкви и чтение молитв, размышления о жертве Христа и смысле собственной жизни, помощь ближнему и нуждающимся. Стоит избегать ссор, а также бурного проявления положительных эмоций, не осуждать и постараться простить обиды.

К этому дню должны быть завершены все пасхальные приготовления, также не стоит посвящать день тяжелому физическому труду, домашним хлопотам, потому что все это отвлекает от внутренней работы. Время нужно провести без суеты и в тишине.

Кроме того, не стоит проводить процедуры, связанные с заботой о внешности (стрижка, маникюр, массаж): в Страстную пятницу рекомендовано обратиться к внутреннему, духовному состоянию.