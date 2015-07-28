На востоке столицы восстановят трамвайные пути

Фото: ТАСС/Виктор Толочко

На нескольких улицах в Сокольниках восстановят трамвайные пути, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. Работы планируют завершить за год.

Начало участка расположено на пересечении улиц Стромынка и Бабаевская, далее трасса проходит по улице Бабаевская, поворачивает на улицу Матросская Тишина и проходит до входа в трамвайное депо имени Русакова.

На этой линии демонтируют существующие трамвайные пути, а затем уложат новые. Положение путей останется без изменений по старой трассе, а все наземные пешеходные переходы через трамвайные пути сохранятся.

Напомним, власти планируют убрать с проезжей части все трамвайные пути. По словам главы "Мосгортранса" Евгения Михайлова, сейчас действует первая трехлетняя программа по обособлению трамвайных путей и регламент проведения такой работы зависит от конкретного места.

Такие работы не являются затратными. Основной объем работ по обособлению трамвайных путей в Москве будет завершен к 2018 году.

Кроме того, большинство трамвайных путей в Москве защитят от автомобилей. Перегородки вдоль линий будут ставить во время реконструкций.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что число пассажиров трамваев по участкам, которые делают обособленными, возрастает на 20 процентов. Кроме того, повышается безопасность дорожного движения.