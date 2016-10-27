Форма поиска по сайту

27 октября 2016, 13:49

Общество

Гостиницу "Берлин" реконструируют

Фото: new.berlin.ru

Гостиницу "Берлин" на Малой Юшуньской улице реконструируют, сообщает Москомстройинвест. Такое решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) правительства Москвы.

Работы по реконструкции планируется провести без изменения габаритов и внешнего облика зданий. Гостиница представляет из себя два корпуса высотой 17 и 5 этажей соответственно. После реконструкции отель продолжит принимать постояльцев.

Всего на заседании ГЗК в четверг решили выдать Градостроительный план земельного участка на строительство и реконструкцию 168,3 тысячи квадратных метров недвижимости.

В число одобренных объектов вошло здание по адресу: Большой Харитоньевский переулок, дом 13, строение 1. "Академия популярной музыки Игоря Крутого" планирует разместить здесь музыкальную школу-студию. Раньше в строении располагался арбитражный суд, но сейчас оно не используется. После реконструкции площадь сооружения увеличится с 5,57 тысячи до 6,5 тысячи квадратных метров.

