Для Госархива построят новый корпус на Бережковской набережной

Фото: invest.mos.ru

В центре столицы построят новый корпус для Государственного архива России, сообщает пресс-служба Москомстроинвеста.

Существующее здание на Бережковской набережной реконструируют без увеличения внешних габаритов. В новом сооружении площадью более 16 тысяч квадратных метров расположится архивохранилище.

Поскольку рассматриваемый участок находится вблизи объектов культурного наследия, высота нового объекта не превысит расположенные поблизости здания.

Ранее m24.ru сообщало, что градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект реставрации корпуса ГМИИ имени Пушкина на Волхонке.

Рядом с Музеем личных коллекций появится здание площадью 20 тысяч квадратных метров, где расположатся реставрационные мастерские и выставочный комплекс.