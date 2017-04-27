Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля 2017, 16:03

Общество

Фестиваль "Времена и эпохи" покажет, как менялся мир от античности до ХХ века

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Гости седьмого по счету исторического фестиваля "Времена и эпохи", который пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" с 1 по 12 июня, смогут увидеть реконструкции эпох от античности до ХХ века. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля, передает ТАСС.

В оргкомитете уточнили, что фестиваль меняет формат и теперь не будет мероприятием в Коломенском, посвященным конкретной исторической эпохе.

В этом году в фестивале примут участие порядка 6 тысяч реконструкторов со всего мира. Заявки на участие уже подали представители США, Франции, Италии, Румынии, Греции, Болгарии, Сербии, Польши, Великобритании, Швеции, Латвии, Норвегии, Германии, Испании.

В рамках фестиваля будут работать пять парковых фестивальных и 25 тематических городских площадок по всей Москве. В парках и скверах, на центральных улицах и площадях реконструкторы "разобьют лагеря", погрузив город в совершенно разные эпохи.

1 июня реконструкторы прибудут на станцию "Подмосковная" на ретропоезде. Они будут представлять все временные периоды фестиваля.

Впервые исторический фестиваль "Времена и эпохи" прошел в 2011 году. Каждый год организаторы выбирали определенную эпоху и место главной темой мероприятия. Например, в 2011 году темой реконструкции стала жизнь древнерусских государств и первых князей на Руси. Тогда фестиваль посетило порядка 50 тысяч человек. В 2012 году реконструкторы рассказали зрителям о Москве 1612 года, в 2013 – о Золотой Орде и европейском рыцарстве, в 2014 году – о предреволюционной жизни России 1914 года.

В 2015 году гости узнали о жизни древнего Рима, при этом фестиваль посетило порядка 300 тысяч человек. А в минувшем году фестиваль был посвящен

В прошлом году гости узнали о жизни древнего Рима, при этом фестиваль посетило порядка 300 тысяч человек. В прошлом году тема фестиваля была посвящена [URLEXTERNAL=https://www.m24.ru/articles/105268" target="_blank">Древней Руси.

Управляющий партнер Агентства исторических проектов "Ратоборцы" Алексей Овчаренко, без которого не было бы "Времен и эпох", в интервью сетевому изданию m24.ru рассказал, есть ли у реконструкторов кодекс чести, почему ему не нравится делать костюмированные корпоративы и где взять сотканную вручную шерсть для костюмов.

реконструкция Времена и эпохи музей-заповедник Коломенское фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика