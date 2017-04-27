Фестиваль "Времена и эпохи" покажет, как менялся мир от античности до ХХ века

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Гости седьмого по счету исторического фестиваля "Времена и эпохи", который пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" с 1 по 12 июня, смогут увидеть реконструкции эпох от античности до ХХ века. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля, передает ТАСС.
В оргкомитете уточнили, что фестиваль меняет формат и теперь не будет мероприятием в Коломенском, посвященным конкретной исторической эпохе.
В этом году в фестивале примут участие порядка 6 тысяч реконструкторов со всего мира. Заявки на участие уже подали представители США, Франции, Италии, Румынии, Греции, Болгарии, Сербии, Польши, Великобритании, Швеции, Латвии, Норвегии, Германии, Испании.
В рамках фестиваля будут работать пять парковых фестивальных и 25 тематических городских площадок по всей Москве. В парках и скверах, на центральных улицах и площадях реконструкторы "разобьют лагеря", погрузив город в совершенно разные эпохи.
1 июня реконструкторы прибудут на станцию "Подмосковная" на ретропоезде. Они будут представлять все временные периоды фестиваля.
В прошлом году тема фестиваля была посвящена Древней Руси.
Управляющий партнер Агентства исторических проектов "Ратоборцы" Алексей Овчаренко, без которого не было бы "Времен и эпох", в интервью сетевому изданию m24.ru рассказал, есть ли у реконструкторов кодекс чести, почему ему не нравится делать костюмированные корпоративы и где взять сотканную вручную шерсть для костюмов.