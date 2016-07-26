Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В "Лужниках" появятся круглогодичные кафе, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Два симметричных двухэтажных павильона разместят на Престижной аллее перед Большой спортивной ареной.

"Кафе будут частью той новой инфраструктуры, которая появится в "Лужниках" к чемпионату мира 2018 года и, как ранее заявлял мэр Сергей Собянин, превратит территорию в первоклассный городской парк, где будет все необходимое для круглогодичных занятий спортом и отдыха", – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Общая площадь зданий составит порядка 600 квадратных метров.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Архитектурное решение павильонов идентичное. В каждом будет два этажа с залами на 100 и 50 мест соответственно, посадочные места предусмотрены также на крытых террасах.

Основной зал облицован медью и помещен в ажурное обрамление облицованных камнем колоннад, напоминающих о стилистике остальных сооружений спорткомплекса. Проект выполнен с максимальным сохранением существующего рельефа и зеленых насаждений.

В июне Кузнецов сообщил о планах обустроить место для купания и загорания на речном причале, к которому выходит Престижная Аллея. На набережной Лужников можно будет комфортно бегать, кататься на велосипеде,заниматься на спортплощадках. В начале и в конце набережной будут размещены сервисные центры с туалетами, раздевалками и прокатом спортивного инвентаря, а зимой на набережной и Престижной Аллее будут заливать каток.

Также на территории спорткомплекса построят новый теннисный центр. Площадь нового комплекса составит 20 тысяч квадратных метров. Он будет построен на месте старых кортов до начала чемпионата мира по футболу в 2018 году.