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Москва 24

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26 июля 2014, 11:00

Театр "Современник" закроют на капремонт с 1 августа

реконструкция проекты Чистопрудный бульвар Современник Дворец на Яузе ремонты

Театр "Современник" закроется на ремонт

С 1 августа театр "Современник" закрывается на капитальный ремонт, который продлится порядка полутора лет. В течение этого времени артисты труппы будут играть спектакли во Дворце на Яузе.

В новом помещении будут представлять репертуар Основной сцены. При этом спектакли Другой сцены, здание которой было построено за счет инвесторов более десяти лет тому назад, продолжат показывать на Чистых прудах. Помещения Другой сцены ремонтировать не будут, сообщает телеканал "Москва 24".

На Чистых прудах продолжит функционировать и одна из касс "Современника".

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Как отметили в театре, текущий 58-й сезон в "Современнике" завершится 31 июля. В этот день состоится сбор труппы в родном театральном пространстве. Тогда же пройдет презентация макета обновленного "Современника". Макет разместят в фойе театра.

Добавим, что театр "Современник" был основан в 1956 году. В здание бывшего кинотеатра "Колизей" на Чистопрудном бульваре переехал в 1974-м.

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