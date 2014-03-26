Спектакли Малого театра покажут в Культурном центре "Москвич"

КЦ "Москвич". Фото: mskcc.ru

Во время реконструкции основной сцены Малого театра часть спектаклей из репертуара покажут в Культурном центре "Москвич" в Текстильщиках. С октября по декабрь жители спального района увидят "Ревизора", а также ряд детских постановок.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе Малого театра, с КЦ "Москвич" заключен контракт. В прошлом году уже был опыт показа спектаклей театра в спальном районе.

Также во время реконструкции спектакли Малого театра будут играть в филиале на Большой Ордынке.

Напомним, что основная сцена театра в Театральном проезде закрывается на двухгодичную реконструкцию в апреле.

Посетителей Малого театра ждет еще одно изменение – отныне афиши будут разрабатываться художником Борисом Трофимовым, который оформил книгу Веры Максимовой "И это все о нем", посвященную художественному руководителю театра Юрию Соломину.

Как отметила директор Малого театра Тамара Михайлова, образцы афиш подготовят в октябре.