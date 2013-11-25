Институт полиомиелита имени Чумакова открылся после реконструкции

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории Новомосковского округа столицы после реконструкции введено в эксплуатацию здание Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М. П. Чумакова. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Здание отремонтировали за счет средств из федерального бюджета. Помимо этого, там был построен и новый двухэтажный корпус, который разместит в себе предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института.

В нем будут проводиться эксперименты по отработке биореакторной технологии вакцинного производства с использованием перевиваемых культур клеток, говорится в сообщении.

По словам председателя ведомства Валентина Пахомова, комплекс Института может войти в медицинский кластер, который создается на территории Новой Москвы. В нем будут разрабатываться новые технологии производства и современные вакцины, отметил он.