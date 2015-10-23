К выбору акустики для "Лужников" привлекут японского инженера

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

К выбору акустики для стадиона "Лужники" привлекут отечественных и зарубежных специалистов, в том числе японского инженера Ясухиса Тойота, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, для достижения необходимого эффекта привлекаются все ведущие специалисты по акустике, потому что система обеспечения звука – это одна из самых важных на стадионе.

"Режим работы комментаторов должен быть настолько качественный, что он должен перебороть шум более чем 80 тысяч человек. Звук должен быть кристально чистым, четким, доходящим до каждой точки стадиона. Зрители должны будут четко понимать и слышать комментатора. К качеству звуковой аппаратуры предъявляются высочайшие требования. Только немногие производители, которые имеют опыт обеспечения такого качества звучания, смогут участвовать в том тендере, который мы будем объявлять", – передает слова Бочкарева Агентство "Москва".

Чиновник добавил, что оборудование, которое установят на стадионе, скорее всего, будет произведено за рубежом, так как отечественные компании пока не обладают таким опытом.

Что будет в новых "Лужниках"

Напомним, что на Большой спортивной арене "Лужники" состоится церемония открытия и первый матч Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также один из полуфиналов и финал. Количество зрительских мест после реконструкции увеличится с 78 тысяч до 81 тысяч, трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. Количество входов на стадион вырастет с 13 до 23.

Работы по обновлению коммуникаций "Лужников" включают в себя прокладку 16 километров электросетей и сетей связи и 24 километров инженерных коммуникаций, в том числе 6,8 километра водопровода, 8,1 километра хозяйственно-бытовой канализации, 5,5 километра дождевой канализации, 3,2 километра теплосетей.