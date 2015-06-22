Форма поиска по сайту

22 июня 2015, 17:42

Общество

Реставрация зданий на "золотом острове" начнется в этом году

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Работы по восстановлению исторических зданий на Софийской набережной, где планируется построить многофункциональный комплекс, начнутся в 2015 году, сообщила журналистам гендиректор компании-застройщика Capital Group Валентина Становова.

По ее словам, в первую очередь приступят к реконструкции исторических зданий, а уже потом начнется новое строительство. Планируется построить многофункциональный комплекс, в состав которого войдут апартаменты, торговые объекты, а также помещения общественного питания, административно-офисные помещения и подземная парковка, передает Агентство "Москва".

Территория "острова" входит в охранную зону Московского Кремля со строгими регламентами застройки. Поэтому высота возводимых зданий не должна превышать 17,1 метра, а кровля должна быть зеленого или серого цвета. Площадь застройки земельного участка не может превышать 58 процентов.

Ранее сообщалось, что права на застройку "золотого острова" несколько раз выставлялись на аукцион, но желающих приобрести этот участок не нашлось. Затем стало известно, что власти Москвы нашли покупателя на участок размером три гектара, расположенный напротив Кремля на Софийской набережной.

Застройщиком "золотого острова" стал столичный девелопер Capital Group. Арендаторы участка – компании "Каменный мост" и "Кремлин сайт" – переуступят права на землю фирме "Миттен", которая принадлежит кипрской Baisse Ltd. Последняя, в свою очередь, связана с Capital Group.

"Золотой остров" – практически искусственно созданный остров на Москва-реке. Он возник в 1783 году при создании обводного канала после очередного наводнения.

На острове находится основное здание кондитерской фабрики "Красный Октябрь", легендарный Дом на набережной, старое здание Английского посольства и т.д.

реконструкция проекты Золотой остров Софийская набережная культурное наследие

