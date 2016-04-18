Медицинский центр на улице Щепкина реконструируют

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Медицинский центр в Мещанском районе реконструируют с увеличением площади, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Речь идет о семиэтажном клинико-диагностическом медицинском центре на улице Щепкина. Нынешняя площадь здания составляет почти 14 тысяч квадратных метров.

После реконструкции площадь центра увеличится и составит около 17 тысяч квадратных метров, при этом надземная часть будет занимать 12 тысяч квадратных метров, подземная - пять тысяч.

Ранее m24.ru сообщало, что здание склада больницы имени Боткина, которое не реставрировали около ста лет, переоборудуют под архивный комплекс.

Работы будут проводиться с сентября по май следующего года. Сейчас завершается разработка проекта реставрации.