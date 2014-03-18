Форма поиска по сайту

18 марта 2014, 11:36

Власти Москвы одобрили проект реконструкции Ледового дворца "Вымпел"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти согласовали проект реконструкции Ледового дворца спорта "Вымпел", сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Ожидается, что в ходе работ будет построен переход между зданиями ледовой арены и ФОК на месте существующего проезда. После завершения работ общая площадь помещений комплекса составит более 5,8 тысяч квадратных метров.

"Встраиваемый 2-этажный переход будет представлять собой одно-двухэтажное строение. На 1 этаже встроенного здания размещаются вестибюль с зоной ожидания и отдыха посетителей, буфет, 4 раздевалки хоккейных команд на 100 человек со вспомогательными помещениями, на 2 этаже – тренерские и судейские помещения спортшколы и спорткомплекса, мастерская и кладовая спортинвентаря", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по итогам экспертизы сметная стоимость работ уменьшена на 47 миллионов рублей.

Напомним, что в настоящее время комплекс дворца спорта на Федеративном проспекте включает два строения: одноэтажное здание ледовой арены с пристройкой и трехэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Общая площадь существующих зданий, построенных соответственно в 1991 и 2008 года, составляет почти 5 тысяч квадратных метров.

