Реконструкция остановки "Яуза" Ярославского направления откладывается

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Реконструкция остановки "Яуза" Ярославского направления переносятся на неопределенное время, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

Отложить начало ремонтных работ попросили пассажиры и сотрудники медицинских учреждений, расположенных вблизи станции. Сроки реконструкции и закрытия платформы пока не определены.

Ранее m24.ru сообщало, что 20 марта должна была начаться масштабная реконструкция остановочного пункта Яуза на Ярославском направлении. Для обеспечения безопасности пассажиров, на данном остановочном пункте до 30 июня отменялась остановка всех пригородных поездов.

В ходе строительных работ должны заменить все несущие конструкции, от которых зависит безопасность пассажиров: это фундаменты и плиты перекрытия платформ, а также асфальтобетонное покрытие.

Для слабовидящих групп населения должны нанести полосы безопасности из тактильной плитки. Также необходимо установить светодиодное освещение нового поколения и заменят урны и лавочки.