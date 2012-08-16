В "Сколково" восстановят усадьбу "Мамоново"

ИТАР-ТАСС

На территории иннограда "Сколково" будет восстановлена усадьба "Мамоново". В ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку концепции использования усадьбы после воссоздания.

"Создавая инноград, мы столкнулись с тем, что создаем что-то, не имеющее истории. Хочется немного его украсить, разнообразить историческими элементами. Такая красивая усадьба была бы для нас большим подспорьем", - сказал газете "Известия" вице-президент фонда "Сколково" Александр Чернов.

Восстановить планируется не только усадьбу, но и парковую зону, которая ярусами спускается к пруду, подчеркнул Чернов. Он добавил, что после восстановления в усадьбе может разместиться концертный или выставочный зал. Функциональное назначение усадьбы определит конкурс, который будет объявлен в ближайшее время.

Сроки выполнения работ будут зависеть от получения права на реконструкцию. В лучшем случае усадьба может быть восстановлена к 2014 году, сказал Чернов.

Деревянная усадьба "Мамоново" была построена в 1910–1914 годах в стиле неоклассицизма. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии, градозащитники выступают за придание усадьбе статуса памятника архитектуры.