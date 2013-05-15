Мавзолей Ленина открывается после реконструкции

Мавзолей Ленина открылся после реконструкции

В среду, 15 мая, после реконструкции открывается мавзолей Ленина. Строители обновили фундамент и восстановили историческаую подсветку четырехгранных колонн верхней части сооружения. Во время реконструкции тело Ленина не выносили из мавзолея, сообщает телеканал "Москва 24".

Усыпальница была закрыта для посещения осенью 2012 года из-за проведения ремонтно-восстановительных работ. Сроки ее открытия неоднократно переносились. Первоначально планировалось, что посетители появятся в мавзолее еще до 31 декабря. Однако позднее стало известно о нарушении гидроизоляции здания, и работы были продолжены. Следующей датой открытия называли 29 апреля, однако работы продлились до 14 мая.

Посмотреть на вождя после открытия обовленного музея можно по вторникам, средам, четвергам и субботам с 10 до 13 часов.