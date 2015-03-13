Реконструкция стадиона "Торпедо" начнется в 2016 году

Фото: ТАСС

Реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова, на котором проводило свои домашние матчи московское "Торпедо", начнется в будущем году. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам Хуснуллина, по окончании работ арена превратится в стадион европейского уровня, который будет вмещать 15 тысяч человек.

"Соревнования там можно будет проводить круглый год. Важно, что исторический облик стадиона сохранят", – подчеркнул заммэра.

Рядом со стадионом построят детско-юношескую спортивную школу, а аллею, на которой находится памятник футболисту Эдуарду Стрельцову, реконструируют.

Кроме того, инвестор планирует построить дорогу, которая свяжет Симоновскую набережную с Восточной улицей. Эта мера призвана улучшить транспортную доступность стадиона.

Ранее M24.ru сообщало, что московское "Торпедо" намерено обратиться с письмом к властям столицы с просьбой разрешить возведение нового футбольного стадиона около строящейся станции метро "Технопарк".

Президент "Торпедо" заявил, что команда не может позволить арендовать стадион на Восточной улице в связи с "завышенной стоимостью аренды".