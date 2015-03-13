На юге столицы реконструируют Борисовские мосты

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Верхний и Нижний Борисовские мосты реконструируют, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Это комплекс из двух автодорожных мостов через Борисовские пруды, расположенных на 6 километре Каширского шоссе. Построены они в 1972 году.

Там заменят перила и барьерные ограждения, а также отремонтируют балки пролетных строений и элементы опоры. Тротуары оборудуют тактильными плитами для доступности маломобильных граждан. Затем строители восстановят газоны и бортовой камень.

Напомним, в этом году может начаться строительство дороги от Каширского шоссе до улицы Кантемировская.

По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, в городе построят много локальных дорожных объектов, большинство из которых в настоящее время находится в проектировании.

"Например, связка между Каширским шоссе и улицей Кантемировская. Это, по большому счету, продление южной рокады. У нас уже готова проектная документация, и мы готовы в этом году начать ее строительство", – заявил глава департамента строительства.

Добавим, около платформы Москворечье, между Каширским шоссе и районом Печатники, построят автомобильный мост через Москву-реку шириной в восемь полос. Соответствующая информация размещена на сайте Москомархитектуры.

Мост соединит Шоссейную и Каспийскую улицы, также будет построена транспортная развязка с Каширским шоссе. Сейчас проект моста с развязкой находится на этапе антикоррупционной экспертизы.

Длина моста составит 250 метров, ширина проезжей части – 34 метра. Проект также предусматривает строительство участков дороги от моста до Каширского шоссе на 8 полос движения, от Кантемировской до Каспийской улицы (4 полосы), от Каширского шоссе до Кантемировской улицы и от Донецкой до Шоссейной улицы (6 полос).