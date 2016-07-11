В ЦАО реконструируют офисное здание

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Басманном районе реконструируют офисное здание. Об этом стало известно на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) правительства Москвы, проведенном Сергеем Собяниным.

Здание находится по адресу: улица Машкова, владение 11, строение 2.

"Площадь объекта составляет 917, 5 квадратных метра, которая не изменится после проведения ремонтных работ", – отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Всего на заседании комиссии 7 июля были приняты решения о выдаче градостроительных планов земельных участков для строительства или реконструкции 473,3 тысячи квадратных метров недвижимости.