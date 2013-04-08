На Садовом кольце посадят липы, сирень и цветы

Фото: ИТАР-ТАСС

Этим летом шесть скверов на Садовом кольце превратят в сады с цветниками, скамейками и детскими площадками. Реконструкция пройдет с 15 апреля по 25 августа в саду "Аквариум" и у домов 6 и 8 по Большой Садовой улице, в скверах на Смоленском, Новинском и Зубовском бульварах, а также на Комсомольском проспекте. При этом благоустройство каждой зеленой зоны проведут по индивидуальному проекту.

Так, в саду "Аквариум" будут посажены хвойные и лиственные кустарники: можжевельник, туя, белая сирень и серая спирея. Особенностью оформления станет использование растений преимущественно одной цветовой гаммы. Их разнообразят за счет вкраплений растений светлых тонов. В качестве живой изгороди будут использованы туя и белый снежноягодник, а главный вход в сад украсит белая сирень, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

В сквере во дворе домов 6 и 8 на Смоленском бульваре обустроят детские игровые зоны. От Садового кольца зеленая зона будет ограждена декоративной стеной, облицованной натуральным камнем, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Сквер на Зубовском бульваре также оградят декоративной стеной из камня, а в ее углублениях устроят цветники. Дорожки здесь замостят тротуарной плиткой, а для детей установят игровую площадку.

На Большой Садовой улице у домов 6 и 8 предлагается разбить липовую аллею, вдоль которой будет проложена прогулочная зона и установлены скамейки. По проекту в сквере должны появиться и деревья в контейнерах.

На аллеях сквера на Комсомольском проспекте посадят цветники и кустарники. Растения планируют садить букетами – по несколько в одну лунку. Кроме того, в сквере появятся декоративные решетки и скамейки. Две площадки для отдыха и "карманы" со скамейками обустроят на Новинском бульваре. Сквер украсит цветочная композиция у особняка Грибоедовых.

Напомним, ко Дню города вдоль Садового кольца откроется новая пешеходная зона. Для этого, в частности, предполагается уложить 57,59 тысяч квадратных метров гранитной плитки.