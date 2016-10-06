Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Здание театра "Школа современной пьесы" отреставрируют, сообщается на сайте Москомстройинвеста. Проект получил одобрение градостроительно-земельной комиссии Москвы.

В здании проведут реставрационные работы, которые позволят создать комфортные условия для работы актеров и досуга зрителей.

В 2013 году здание театра, расположенное по адресу Неглинная улица, дом 29, строение 1, 3, сильно пострадало от пожара. В ходе противоаварийных работ усилили несущие конструкции и сделали временную кровлю. На время проведения работ театр переехал в Театральный клуб на Тишинке.

Строения, подлежащие реконструкции, расположены в границах территории объекта культурного наследия регионального значения "Ресторан "Эрмитаж", связанного с именами Тургенева, Достоевского, Чайковского, Чехова, Гиляровского и других деятелей отечественной культуры. В связи с этим проектная документация на реставрацию строения 1 будет согласована с департаментом культурного наследия. Строение 3 будет отреставрировано в существующих габаритах.

Конкретные сроки начала и окончания работ не сообщаются.

В 2015 году начальник управления материально-технического развития департамента культуры Михаил Митрофанов сообщил, что основное здание театра "Школа современной пьесы" планируют отреставрировать к новому сезону в 2018 году.