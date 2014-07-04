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Проекты

04 июля 2014, 14:20

На стадионе "Лужники" появится система принудительной вентиляции поля

реконструкция Спартак проекты стройкомплекс Москвы стадион Лужники Марат Хуснуллин

Фото: M24.ru

В "Лужниках" могут смонтировать такую же систему вентиляции поля, как и на стадионе "Спартак", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На "Спартаке" установлена уникальная система принудительной вентиляции поля. Это очень полезно для Москвы с ее непредсказуемым климатом. Вероятно, что такое же оборудование установят и на арене "Лужники", - цитирует Хуснуллина портал Стройкомплекса.

Чиновник объяснил, что эта система позволяет содержать натуральный газон футбольного поля в хорошем состоянии в любую погоду. Там можно будет играть и в период проливных дождей, и в сильные холода.

Спортивная арена "Лужники" готовится принять ЧМ по футболу

Напомним, реконструкцию Большой спортивной арены "Лужники" планируется завершить к маю 2017 года. Количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи. Кроме того, 300 мест специально оборудуют для лиц с ограниченными физическими возможностями.

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Также в "Лужниках" появятся единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и игрового поля и два больших видеоэкрана для просмотра матчей. Трибуны стадиона оборудуют антивандальным покрытием и установят антивандальные зрительские сидения.

После чемпионата мира по футболу в 2018 году стадион "Лужники" будет использоваться не только для проведения матчей, но и для организации зрелищных мероприятий и концертов.

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Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов

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