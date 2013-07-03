Фото: festival.duchonovo.ru/

Ежегодный военно-исторический фестиваль "Душоновские Маневры" пройдет в Подмосковье с 5 по 7 июля. В этом году мероприятие отмечает свое 15-летие. На площадке под открытым небом соберутся реконструкторы из разных уголков земли: от Франции до Дальнего Востока.

На фестивале, который признан одним из старейших в Европе, представят сразу несколько исторических эпох: раннее средневековье, период смутного времени, эпоху Петровских реформ, годы Отечественной войны 1812 года, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной и современных войн.

"В отличие от традиционных исторических реконструкций, где показывается какой то один эпизод взятый из истории, на нашем фестивале мы даем возможность зрителям и участникам в один промежуток времени увидеть живую картину различных эпох и событий истории России. При этом фестиваль растянут во времени и пространстве, что позволяет не только оживить сражения и исторически события нашей истории, но и погрузиться в быт, культуру и традиции", - отметили организаторы.

Зрители побывают в исторических поселениях, соответствующих заданной эпохе, увидят представления различных периодов, примут участие в ремесленных мастер-классах, станут очевидцами состязаний ратников и служивых. На территории будут работать торговые ряды, где каждый желающий сможет купить сувенир.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет парад и реконструкция сражений, которые организуют военно-исторические клубы.

Мероприятие организуют в Щелковском районе Московской области.