Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта 2013, 18:38

Экономика

"Ночь пожирателей рекламы" отпразднует 20-летний юбилей

Фото: предоставлено 2do2go.ru

Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru рекомендует: 19 апреля в 23.00 в "Крокус Сити Холле" пройдет очередная "Ночь пожирателей рекламы". Это уникальное рекламное шоу, пятичасовой ночной показ роликов из коллекции Жана Мари.

Грядущая весна будет юбилейной для "Ночи" – вот уже 20 лет, как мероприятие проводится в России. Впервые в истории шоу пройдет на сцене Крокус Сити Холла, под сводами которого соберутся звезды эстрады, кино и телевидения.

Зрители смогут увидеть грандиозную программу – подборку из самых удивительных и красивых роликов, которые когда-либо появлялись в "Синематеке". В программе вошли как новинки 2013 года с разных концов света (от Японии до Мексики), так и винтажные ролики, увидеть которые где-то еще не представляется возможным.

Как обычно, организаторы "Ночи пожирателей рекламы" подготовили для гостей много сюрпризов: необычные промо-акции, дефиле, живую музыку и эксклюзивные коктейли.

Напомним, билеты на мероприятия вы можете купить на нашем портале.

$2

реклама Ночь пожирателей рекламы фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика