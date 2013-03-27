"Ночь пожирателей рекламы" отпразднует 20-летний юбилей

Фото: предоставлено 2do2go.ru

Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru рекомендует: 19 апреля в 23.00 в "Крокус Сити Холле" пройдет очередная "Ночь пожирателей рекламы". Это уникальное рекламное шоу, пятичасовой ночной показ роликов из коллекции Жана Мари.

Грядущая весна будет юбилейной для "Ночи" – вот уже 20 лет, как мероприятие проводится в России. Впервые в истории шоу пройдет на сцене Крокус Сити Холла, под сводами которого соберутся звезды эстрады, кино и телевидения.

Зрители смогут увидеть грандиозную программу – подборку из самых удивительных и красивых роликов, которые когда-либо появлялись в "Синематеке". В программе вошли как новинки 2013 года с разных концов света (от Японии до Мексики), так и винтажные ролики, увидеть которые где-то еще не представляется возможным.

Как обычно, организаторы "Ночи пожирателей рекламы" подготовили для гостей много сюрпризов: необычные промо-акции, дефиле, живую музыку и эксклюзивные коктейли.

