Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля 2016, 18:17

Экономика

Реклама из 90-х заполнит "Музеон"

Фото: ТАСС

27 июля в летнем кинотеатре "Музеона" состоится "Ретроспектива российской рекламы: девяностые".

Как сообщают в пресс-службе "Музеона", в прошлом году билеты на сеанс рекламной ностальгии расхватали, как горячие пирожки, поэтому культовый показ лучших рекламных роликов 90-х было решено повторить этим летом.

Зрителям будет приятно вспомнить то, какой журнал не горит в огне, не тонет в воде и позволяет сохранить кислотно-щелочной баланс, кто такой Леня Голубков и даже повторить историю вместе с банком "Империал". Поэтому всех пришедших в этот вечер в "Музеон" ждут полтора часа ярких, местами наивных и действительно оригинальных роликов, родом прямо из детства.

Время: 27 июля, 21:00

Место: летний кинотеатр "Музеон"

реклама летний кинотеатр МУЗЕОН свежий воздух фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика