Реклама из 90-х заполнит "Музеон"

Фото: ТАСС

27 июля в летнем кинотеатре "Музеона" состоится "Ретроспектива российской рекламы: девяностые".

Как сообщают в пресс-службе "Музеона", в прошлом году билеты на сеанс рекламной ностальгии расхватали, как горячие пирожки, поэтому культовый показ лучших рекламных роликов 90-х было решено повторить этим летом.

Зрителям будет приятно вспомнить то, какой журнал не горит в огне, не тонет в воде и позволяет сохранить кислотно-щелочной баланс, кто такой Леня Голубков и даже повторить историю вместе с банком "Империал". Поэтому всех пришедших в этот вечер в "Музеон" ждут полтора часа ярких, местами наивных и действительно оригинальных роликов, родом прямо из детства.