20 ноября 2014, 11:09

Экономика

Про креативность: эффективный взрыв мозга

Фото: facebook.com/Cannes.Lions.Festival.of.Creativity

В рамках профессиональной конференции в области маркетинговых коммуникаций Digital Marketing Conference 21 и 22 ноября можно будет услышать выступления ведущих зарубежных спикеров. В субботу бразилец Леонардо Мациас обучит участников построению стратегии бренда с нуля за полчаса. Эксперт работает в рекламе с 1992 года, он является обладателем 14 каннских львов и вошел за 22 года в 86 шорт-листов.

Прямую трансляцию его выступления смотрите на online.m24.ru, начало в 10:00.

  • Когда: 22 ноября
  • Кто: Леонардо Мациас
  • Что: обучение брейнсторму
  • Кому смотреть: всем, кто хочет продуктивно креативить

реклама конференции маркетинг прямые трансляции брейнсторм креативность Москва онлайн смотреть онлайн на m24.ru спикеры

