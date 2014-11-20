Про креативность: эффективный взрыв мозга

Фото: facebook.com/Cannes.Lions.Festival.of.Creativity

В рамках профессиональной конференции в области маркетинговых коммуникаций Digital Marketing Conference 21 и 22 ноября можно будет услышать выступления ведущих зарубежных спикеров. В субботу бразилец Леонардо Мациас обучит участников построению стратегии бренда с нуля за полчаса. Эксперт работает в рекламе с 1992 года, он является обладателем 14 каннских львов и вошел за 22 года в 86 шорт-листов.

Прямую трансляцию его выступления смотрите на online.m24.ru, начало в 10:00.