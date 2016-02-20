ФАС снова возбудила дело против "ТВ-3" за громкую рекламу

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении телеканала "ТВ-3" из-за превышения уровня громкости рекламы, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным антимонопольщиков, уровень громкости рекламы на телеканале превышал показатели звука сериала более чем на 1,5 децибела, что является нарушением требования закона "О рекламе".

Дело рассмотрят 17 марта.

В августе прошлого года ФАС уже возбуждала дело против "ТВ-3" за превышение уровня громкости звука рекламы. Тогда нарушения зафиксировали на 2,26 децибела и 2,86 децибела.

Напомним, 25 мая вступили в силу поправки в закон "О рекламе", согласно которым громкость звука рекламы и анонсов в телевизионных передачах и на радио не должна превышать средний уровень громкости самих передач. За превышение уровня звука будут наказывать штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.

Специалисты ФАС регулярно проводят мониторинг уровня громкости рекламы на различных телевизионных и радиоканалах. В управлении работает специальная лаборатория, которая выявляет слишком громкую рекламу на радио и ТВ. Она может отслеживать порядка 80 роликов в сутки. Лаборатория работает 22 часа в сутки.

Специальная программа записывает по 15 минут эфирного времени каждого канала: сам рекламный блок, пять минут до него и пять минут после.